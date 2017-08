Drie jonge mensen nog steeds in levensgevaar na gasexplosie Bastogne

FT

Bij de krachtige explosie in het centrum van Bastogne (Bastenaken) dinsdagavond zijn drie personen nog steeds in kritieke toestand. Eén van de slachtoffers raakte zwaargewond door de explosie bij het passeren langs de woning. De twee anderen bevonden zich in het pand.

De drie zijn overgebracht naar de brandwondencentra van Neder-over-Heembeek en Charleroi en verkeren volgens het parket deze ochtend nog steeds in levensgevaar. Volgens burgemeester Benoît Lutgen (cdH) gaat het om jonge mensen, zonder verder in detail te treden.



In totaal werden negen mensen gewond of in shock overgebracht naar ziekenhuizen. Twee gezinnen moesten elders ondergebracht worden.



De explosie vond dinsdagavond rond 21 uur plaats. Het getroffen huis aan de rue Joseph Renquin 13, vulde zich helemaal met gas en stortte deels in. Er is ook heel wat schade aan de aanpalende woningen. Een getuige sprak van "een verschrikkelijk tafereel". "Er ligt bloed op straat. Het ziet er vreselijk uit."



De getroffen zone is inmiddels beveiligd en het verkeer is hervat. Het parket is een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het incident te onderzoeken. Op de plek van de explosie werden heel wat gasflessen gevonden, mogelijk is er een geëxplodeerd. De procureur des Konings komt in de loop van de dag met een expert ter plaatse.