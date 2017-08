Drie jonge mensen in levensgevaar na gasexplosie Bastogne

FT

29/08/17 - 22u09

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in het centrum van Bastenaken. Daar deed zich rond 21 uur een gasexplosie voor. © Twitter.

Het centrum van Bastogne (Bastenaken) is dinsdagavond opgeschrikt door een gasexplosie. Drie gewonden verkeren in levensgevaar, zo deelde burgemeester Benoît Lutgen mee tijdens een persconferentie. Drie anderen liepen lichtere verwondingen op.

Explosion à #Bastogne à proximité de la place, semble-t-il gaz. Plusieurs blessés et de secours sur places pic.twitter.com/j66hnUtMc6 — Gauthier Baudoin (@GauthierBaudoin)

De ontploffing vond rond 21 uur plaats in de Joseph-Renquinstraat, in het hartje van Bastenaken. Burgemeester Benoît Lutgen (cdH) kondigde het gemeentelijk rampenplan af. De brandweerkorpsen van Bastenaken, Houffalize en Neufchâteau kwamen ter plaatse en kregen versterking uit Aarlen en Érezée.



Volgens Lutgen raakten drie mensen zwaargewond en verkeren ze in levensgevaar. De drie zwaargewonden werden overgebracht naar de brandwondencentra van Neder-over-Heembeek en Charleroi. De drie andere lichtgewonden werden voor verzorging naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht.