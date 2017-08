Centrum Bastenaken opgeschrikt door gasexplosie: zes gewonden

FT

29/08/17 - 22u09

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in het centrum van Bastenaken. Daar deed zich rond 21 uur een gasexplosie voor. © Twitter.

provincie luxemburg Het centrum van Bastenaken, in de provincie Luxemburg, is deze avond opgeschrikt door een gasexplosie. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In een eerste balans heeft de brandweer het over zes gewonden. Een daarvan is met een medische helikopter overgebracht naar Bra-sur-Lienne.