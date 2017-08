Grote zoekactie op strand Oostende naar twee vermiste dronken mannen

Jelle Houwen

29/08/17 - 22u03

© belga.

Oostende Op het strand van Oostende werd deze avond met man en macht gezocht naar twee Franstalige volwassen mannen. Die waren frisbee aan het spelen op het strand toen de vriendin van een van de mannen om 18.10 uur een redder aanklampte.

Ze meldde dat ze de twee al een uur niet meer gezien had en ze mogelijk in zee waren gegaan. Omdat beiden teveel gedronken hadden vreesde ze dat ze in nood waren. Daarna werd een grote zoekactie op het getouw gezet.



"Alle 48 strandredders van Oostende zochten mee naar de mannen", zegt hoofdredder Jonathan De Vos. "Er werd versterking ingeroepen van de brandweer, de politie, reddingsboten en de reddingshelikopter. Uiteindelijk werd een uur lang gezocht tot we de twee terugvonden, op het strand. Ze bleken in goeie gezondheid te zijn. Voor ons is dit geen kwade oproep. De vriendin dacht dat er werkelijk een noodsituatie was. Wij beschouwen dit dus als een goeie oefening."



In principe moet het duo dus niet opdraaien voor de gemaakte kosten.