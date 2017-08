Macron, Bettel en Michel willen "coalitie van goede wil" opzetten in Europa

TT

Europese Unie Een "coalitie van goede wil" opzetten, met daarin degenen "die ambitie hebben voor het continent." Dat is de wens van de Franse president Emmanuel Macron, de Belgische premier Charles Michel en zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel. De drie zagen mekaar vandaag in Luxemburg.

"Dit is een uniek moment zoals we dat de laatste jaren niet meer gekend hebben", zei premier Michel. "De laatste jaren kreeg Europa af te rekenen met crisis na crisis."



Het aantreden van een nieuwe generatie Europese leiders, van ongeveer dezelfde leeftijd en van dezelfde politieke familie - liberaal - opent een extra 'window of opportunity' om het Europese project nieuw leven in te blazen. "Wij hebben geen oorlog gekend, wij houden van Europa, alle drie", aldus de Luxemburgse eerste minister Bettel.



Macron somde een lijst van een tiental "fundamentele punten" op die moeten toelaten om Europa weer op de rails te zetten: economisch en monetair, maar ook sociaal en op het vlak van defensie. "Het is een heel specifieke verantwoordelijkheid van onze generatie om Europa opnieuw op te richten", aldus nog de Franse president.



De krachtlijnen sluiten aan bij de voorstellen die de Benelux-landen begin dit jaar al lanceerden in de marge van de top van Malta. De Nederlandse premier Mark Rutte was dinsdagavond niet in Luxemburg, maar vooraf was er telefonisch contact en Macron ontvangt Rutte donderdag in Parijs.