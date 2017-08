Rechter verbiedt in allerijl nieuwe aflevering 'De Rechtbank'

TT

Televisie Tv-zender Vier mag de eerste aflevering van het zevende seizoen van 'De Rechtbank' vanavond niet uitzenden. Daarin zou het verhoor aan bod komen van een verzorgster die verdacht wordt van kindermishandeling in de crèche 'Kiddy Watch'. De advocaat van een van de burgerlijke partijen stapte naar de rechtbank om de uitzending tegen te houden.

De verzorgster werd in mei opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De camera's van het Vier-programma filmden het verhoor, waarin de vrouw onder meer uitlegde hoe ze tot de feiten gekomen was. De onderzoeksrechter besliste daarop om haar vrij te laten onder voorwaarden.



De vrouw, haar advocaat en de onderzoeksrechter gingen ermee akkoord dat het verhoor werd uitgezonden. Een van de burgerlijke partijen in het dossier werd daar niet van op de hoogte gebracht en stapte met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechtbank om de uitzending tegen te houden.



"De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg heeft ons eenzijdig verzoek ingewilligd, doch ik wens te benadrukken dat op dat ogenblik reeds constructieve gesprekken liepen met de programmamakers. De komende tijd zullen alle partijen verder overleg plegen", zegt advocaat Walter Damen.



Vier stelt de integrale uitzending van de aflevering uit tot een latere datum. "De programmamakers gaan rond de tafel zitten met de betrokken partijen om in alle sereniteit te bekijken hoe, wanneer en of deze aflevering uitgezonden zal worden", meldt Vier in een persmededeling. Het nieuwe seizoen van het programma zal vanavond met een andere aflevering starten.