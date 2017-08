GAIA klaagt "loodzware tol" Waregem Koerse aan: één paard geëuthanaseerd, vier andere gewond

Redactie

29/08/17 - 19u24

© belga.

Waregem Koerse Dierenrechtenorganisatie GAIA vindt het niet kunnen dat er vandaag, tijdens de jubileumeditie van Waregem Koerse, verschillende paarden gewond zijn geraakt en er zelfs eentje geëuthanaseerd moest worden. Voorzitter Michel Vandenbosch spreekt van een "loodzware, onaanvaardbaar hoge tol".

"Intimissimi (6 jaar), geëuthanaseerd na de eerste hindernisren, en Storm of Swords (9 jaar), die in dezelfde ren een zware kwetsuur aan het kniegewricht opliep waardoor zijn rencarriëre afgelopen is, Faucon Rouge (6 jaar), die zwaargewond raakte in de tweede hindernisren, en Poligroom (7 jaar) en Tomcat De Kerser (10 jaar), die in de Grote Steeple Chase van Vlaanderen allebei een zware breuk opliepen: de editie van Waregem Koerse eiste dit jaar een loodzware tol", zo zegt GAIA in een persbericht.



"Een paard dood en vier andere met een zware kwetsuur op 35 deelnemende renpaarden, dat is veel teveel van het slechte", vindt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Dit is een loodzware, onaanvaardbaar hoge tol. Hier ben ik ziek van. Dit moet ik even laten bezinken."



GAIA pleit ervoor de moeilijkheidsgraad van de hindernissen en de selectiecriteria grondig te evalueren en verregaande aanpassingen door te voeren. "Zo kan het echt niet verder. Aan de Open Ditch-hindernis, waaruit we te dikke takken lieten verwijderen, stelden we geen noemenswaardige problemen vast, maar dat beschouw ik niet eens als een schrale troost. Zoals het er nu aan toe gaat en ondanks alle veranderingen, is de prijs die de renpaarden betalen onaanvaardbaar hoog. In zijn huidige vorm is Waregem Koerse niet veilig voor de renpaarden. Dat moet absoluut veranderen. Dit wil ik absoluut niet meer meemaken. Een echte paardenliefhebber kan dit niet aanvaarden."