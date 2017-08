Vijf procent meer dagjestoeristen in Antwerpen deze zomer

TT

Ook de start van de Ronde van Vlaanderen lokte veel volk naar Antwerpen. © TDW.

Toerisme Antwerpen heeft tijdens het bijna voorbije zomerseizoen naar schatting vier miljoen dagjesmensen ontvangen, of bijna vijf procent meer dan vorig jaar. Meer dan een derde kwam uit het buitenland, vooral Nederland. De komende jaren wil de stad ook meer Duitsers en Fransen naar Antwerpen halen.

De stijging in het aantal toeristen dat ook in Antwerpen bleef overnachten is met één procent minder groot. De gemiddelde kamerprijs steeg wel met 4,3 procent, onder meer omdat er meer overnachtingen waren in het hogere hotelsegment. De zee- en riviercruises brachten in totaal 32.600 passagiers mee.



Op het vlak van evenementen deden de Antwerp Pride, het BK Wielrennen, het Bollekesfeest en de Rubensmarkt het goed, net als Jazz Middelheim en het Summerfestival. Bij de 'vaste' bezienswaardigheden stak de Antwerpse Zoo erbovenuit met bijna 150.000 bezoekers in juli en nu al meer dan 100.000 bezoekers voor augustus. Volgens de directie speelden de vernieuwingen en restauraties van de voorbije jaren daarbij een grote rol.



"We zien dat vooral de Nederlandse dagtrippers hun weg naar Antwerpen vinden", stelt schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) vast. "Ze vertegenwoordigen bijna een vijfde van het totale aantal dagtoeristen in Antwerpen. De komende jaren willen we ook meer inzetten op het aantrekken van Duitse en Franse toeristen."