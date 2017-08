Broer slachtoffer steekpartij in Waregem aangehouden

EB

29/08/17 - 17u46 Bron: Belga

Een veertiger werd gisteravond in kritieke toestand binnen gebracht in het Waregemse ziekenhuis. Hij had een steekwonde in de rug. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, liet de broer van het slachtoffer ondertussen aanhouden.