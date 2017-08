Vermijd vakantieblues met deze tips

SVG

29/08/17 - 17u40 Bron: Belga

Archiefbeeld. © thinkstock.

Meer dan acht op tien werknemers geeft aan last te hebben van vakantieblues bij het hervatten van het werk na een vakantieperiode. Het is daarom aangeraden om de overgang tussen vakantie en werk niet te bruusk te maken. De volgende tips kunnen je daarbij helpen.

IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land, raadt werknemers aan om langzaam over te schakelen van vakantie- naar werkmodus. Omdat het einde van een reis stress en druk met zich meebrengt om alles weer op orde te krijgen, raadt IDEWE aan pas na enkele dagen weer te gaan werken. Op die manier kunnen de ergste vakantieblues vermeden worden.



De organisatie geeft ook enkele concrete tips om de overgang minder erg te maken vanaf dat je eenmaal weer aan het werk bent:



1. Reserveer de eerste dag na je verlof exclusief om e-mails te lezen, post door te nemen en telefoontjes te plegen.

2. Gun jezelf enkele dagen de tijd om opnieuw in de dagelijkse routine te komen en vergaderingen in te plannen of projecten op te starten.

3. Stel een to do-lijst op om je werk beter te kunnen plannen en de juiste prioriteiten te kunnen bepalen.

4. Maak je plan voor de eerste dagen realistisch en begin niet meteen weer overuren te kloppen. "U hoeft niet te compenseren voor uw vakantieperiode", aldus IDEWE.

5. Bewaar je manier van denken van op vakantie, "keep up the good vibes" en maak je niet meteen druk wanneer er dingen mislopen.

6. Zoek voldoende ontspanning na het werk.

7. Wissel vakantieverhalen uit met collega's en pols daarbij voorzichtig naar de situatie op de werkvloer.

8. Blijf weg van sociale media waarop het lijkt alsof iedereen behalve jij nog gelukkig op vakantie is.