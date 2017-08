Heisa over verwijderde tweet Vlaamse overheid: "Hoofddoek in strijd met neutraliteitsbeginsel"

MVDB, EB

29/08/17 - 17u06 Bron: VRT, Belga

De bewuste verwijderde tweet. © twitter @vlaamseoverheid.

Een personeelsadvertentie die de Vlaamse overheid gisteren op Twitter plaatste, is vandaag weer weggehaald. Op de bijhorende foto bij de tweet stond een vrouw met hoofddoek afgebeeld, wat leidde tot een pak afkeurende tweets. Liesbeth Homans (N-VA): "De overheid moet neutraal zijn en door de burger als neutraal ervaren worden."

De tweet in kwestie gaat over het aanleggen van een werfreserve met vacatures voor juristen en beleidsmedewerkers. "Vacatures: de Vlaamse overheid legt werfreserves aan voor beleidsmedewerkers en juristen", stond er te lezen, geflankeerd met een foto van een administratief werkende vrouw met hoofddoek. Het bericht ontlokte al snel commentaren en racistische opmerkingen, gericht naar de overheid en regeringspartij N-VA.



Enkele minuten nadat de VRT-nieuwsredactie bevoegd Vlaams minister voor Gelijke Kansen en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) om een reactie vroeg, werd de advertentie verwijderd "omwille van het neutraliteitsbeginsel".



"De foto wekt het foutieve beeld of verwachtingspatroon dat iedereen bij de Vlaamse overheid in om het even welke functie religieuze symbolen mag dragen. Dat is niet. De overheid moet neutraal zijn en door de burger als neutraal ervaren worden", aldus Toon De Bock, de woorvoerder van minister Homans. "Dat is de reden dat gevraagd werd de foto te verwijderen." (lees onder de tweets verder)