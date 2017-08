Oostende zet deur voor WWF-fondsenwerving alsnog op een kier

EB

29/08/17 - 16u34 Bron: Belga

Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). © photo news.

Oostende is bereid om het verbod op fondsenwerving voor ngo's, in het bijzonder voor het WWF, op te heffen. Dat heeft burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) vandaag gezegd op de gemeenteraad na een vraag van Wouter De Vriendt (Groen).

"Er is nooit een verbod geweest", aldus Vande Lanotte. "Er zijn wel problemen geweest, met een welbepaalde organisatie. Ik heb daarop gereageerd en ik denk dat ik daar moest op reageren."



Oostende kwam midden juli in de pers omdat de stad een verbod instelde voor hulporganisaties om voorbijgangers te informeren en om fondsen te werven. Het ging hierbij in het bijzonder om dierenrechtenorganisatie WWF. Volgens Vande Lanotte zijn alle opgelegde regels gebroken door WWF. Bovendien kregen Oxfam, Amnesty International, Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen en Rode Kruis wel een vergunning in 2017, waarmee de burgemeester aangeeft dat er nooit een algemeen verbod is geweest.



Oostende kreeg weliswaar geen aanvraag van WWF voor een nieuwe vergunning, maar WWF ging toch de straat op, tot twee keer toe. WWF diende achteraf zijn excuses aan. De stad wil het gesprek aangaan met WWF, voor volgend jaar.



Voor De Vriendt is de kous hiermee nog niet af, want volgens hem heeft WWF schade geleden.