Jullie vulden massaal de verkeersquiz in: dit zijn de juiste antwoorden, mét uitleg

Verkeer De verkeersquiz die HLN.be gisteren online plaatste, werd ondertussen al door 160.000 lezers volledig afgelegd. Dat het thema leeft, mag dus wel duidelijk zijn. Dat sommige vragen bovendien niet gemakkelijk waren, evenzeer. Tijd dus om de oplossingen te presenteren, en vooral de verklaringen.

Mobiliteitsorganisatie VAB meldde gisteren dan amper 1 op de 7 deelnemers op hun proefexamen voor het theoretisch rijbewijs slaagt. Sinds deze zomer mag je nog maar één zware fout maken. En dat nekt veel deelnemers, ook mensen die al lang hun rijbewijs hebben. Ook in onze verkeersquiz met de vijftien moeilijkste vragen die VAB verzamelde, zaten enkele doordenkers.



Wil je de quiz nog afleggen vooraleer we de antwoorden (hieronder in het vet) geven? Klik dan hier!





1. Hoe snel mag je in Vlaanderen op een autoweg rijden? Het verkeersbord van een autoweg. © VAB. • 70 km/u (33 procent van de antwoorden)

• Hangt af van de plaatselijke situatie (31 procent)

• 120 km/u (36 procent)



De eerste vraag was voor veel deelnemers meteen een instinker, aangezien de meesten '120 km/u' hebben geantwoord en de autoweg wellicht hebben verward met de autosnelweg. Toch zijn die twee niet hetzelfde.



Een autoweg wordt aangeduid met een blauw bord met daarop een witte auto, terwijl een autosnelweg een blauw bord met daarop een weg en een brug erover heeft. Enkel de grote A- en E-wegen zijn autosnelwegen (denk aan de E313, E40, ...) en je mag daarop inderdaad maximaal 120 km/u rijden. Je moet er overigens ook minstens 70 km/u rijden.



Op autowegen echter is er geen vaste snelheid, en hangt de maximumsnelheid af van de plaatselijke situatie. Heeft de autoweg 2x2 rijstroken met een middenberm, dan mag je er bijvoorbeeld 120 km/u, maar ligt de autoweg in de bebouwde kom (denk aan de kleine Brusselse ring), dan mag je er bijvoorbeeld volgens de regel maar 50 km/u.

2. Je rijdt net de bebouwde kom van Namen uit. Hoe snel mag je hier rijden? • 50 km/u (13 procent van de antwoorden)

• 70 km/u (64 procent)

• 90 km/u (23 procent)



Sinds kort mag je in Vlaanderen buiten de bebouwde kom nog maar 70 km/u rijden, en die regel lijken de meeste Vlamingen goed te kennen. Door de regionalisering van het snelheidsbeleid is dat echter enkel in Vlaanderen het geval, en dus niet in Wallonië en Brussel. In Namen mag je buiten de bebouwde kom dus nog altijd... 90 km/u.

3. Je bent net deze straat ingereden. Rechts komen er fietsers aan. Wat doe je? © VAB. • Ik verleen de overstekende fietsers voorrang. (50 procent)

• Ik heb voorrang en rij voorzichtig verder. (36 procent)

• Zwakke weggebruikers hebben altijd voorrang. (14 procent)



Fietsers die op een oversteekplaats voor fietsers willen oversteken, hebben géén voorrang, in tegenstelling tot voetgangers op een zebrapad. In dit geval mag je dus voorzichtig verder rijden.



Over deze regeling bestaat veel verwarring, wat ook blijkt uit de verdeling van de scores. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist een nieuwe wegmarkering voor fietsers in te voeren, die duidelijker moet maken dat fietsers geen voorrang hebben.

4. Tijdens de zomervakantie kom je langs deze borden. Wat doe je? © VAB. • Dit is een schoolomgeving. Ik rij niet sneller dan 30 km/u. (52 procent)

• Ik rij aandachtig. De snelheidsbeperking geldt echter niet tijdens schoolvakanties. (28 procent)

• Ik rij niet sneller dan 30 km/u en verleen voorrang aan schoolkinderen. (20 procent)



Een brandend verkeersbord met daarop zone 30 en een bord met schoolkinderen erboven, geldt óók tijdens de schoolvakantie. Misschien vindt er in de schoolomgeving kinderopvang of speelpleinwerking plaats? Pas als het elektronische verkeersbord niet werkt, geldt de snelheidsbeperking ook niet.

5. Wanneer mag je met je wagen op een busstrook rijden? • Om vlakbij een kruispunt van richting te veranderen. (58 procent)

• Nooit. (42 procent)

• Als er minstens vier mensen in je wagen zitten. (0 procent)



Op een busstrook mag je rijden als je op een kruispunt wil afslaan. De wegcode zegt wel dat dat enkel mag "in de onmiddellijke nabijheid" van het kruispunt.

6. Je staat in de file. De linkerrijstrook valt iets verder weg. Wat doe je? • Elke bestuurder die uit de linkerrijstrook ergens wil invoegen, verleen ik voorrang. (11 procent)

• Ritsen is een manoeuvre en dus heeft de bestuurder op de wegvallend rijstrook geen voorrang. (19 procent)

• Op het einde van die rijstrook verleen ik voorrang aan één invoegende bestuurder. (70 procent)



De verplichting om bij een obstakel of het wegvallen van een rijstrook te ritsen, lijkt al goed ingeburgerd. Vroeger was het een principe dat werd aangemoedigd, maar sinds enkele jaren staat ritsen ook effectief in het verkeersreglement. Zo doe je het goed:



Je mág pas invoegen vlak voor de versmalling, en de bestuurders die rijden op de vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder.

7. In je spiegels zie je een ziekenwagen met zwaailichten aankomen. Er klinkt geen sirene. Wat doe je? © VAB. • Ik vervolg mijn weg. (52 procent)

• Ik versnel even tot ik een geschikte plaats vind om te stoppen. (2 procent)

• Ik maak plaats om de ziekenwagen door te laten. (46 procent)



Een 'prioritair voertuig' (denk aan ziekenwagens, brandweerwagens en de politie) heeft volgens het verkeersreglement enkel voorrang als zowel de zwaailichten als de sirene in werking zijn. Hoor je geen sirene, maar zie je enkel zwaailichten, dan moet je in principe geen voorrang verlenen.

8. Op dit kruispunt wil je links afslaan. De agent heeft zijn arm uitgestoken in jouw richting. Wat doe je? © VAB. • Ik wacht tot de agent teken doet dat ik mag afslaan. (42 procent)

• Ik rij de agent rechts voorbij en sla links af. (57 procent)

• Ik stop en wacht tot het verkeerslicht groen is. (1 procent)



Hoewel bijna iedereen weet dat de tekens van een agent boven het verkeerslicht gaan, en je dus met het rode licht geen rekening moet houden, is de betekenis van zijn signaal toch niet zo goed gekend.



Nochtans zijn de basisregels in theorie simpel: steekt de agent zijn arm uit in het verlengde van jouw richting, dan mogen jij en je tegenliggers doorrijden. Staat zijn arm zo dat die jouw richting dwarst, dan moet jij stoppen en mogen de bestuurders uit de zijrichtingen doorrijden. Als je mag doorrijden en wilt afslaan, doe je dat achter de agent door.





9. Er zijn aan deze overweg geen tegenliggers. Mag je dit voertuig inhalen? © VAB. • Neen, enkel op een overweg met slagbomen. (2 procent)

• Neen, op een overweg mag je nooit inhalen. (75 procent)

• Ja, als het maanwit verkeerslicht brandt. (23 procent)



De meeste deelnemers gingen ervan uit dat je op een overweg nooit mag inhalen, maar dat klopt niet. Je mag op een overweg inhalen als er slagbomen of verkeerslichten zijn (en de slagbomen uiteraard niet naar beneden gaan of het rode knipperlicht niet brandt).

10. Je hebt sinds 2001 je rijbewijs B. Mag je een motorfiets klasse A1 (125 cc) besturen? • Ja, maar enkel in België. (46 procent)

• Neen, hiervoor moet je een examen afleggen. (41 procent)

• Ja, als je eerst vier uur les in een rijschool volgt. (13 procent)



Iedereen die sinds twee jaar zijn rijbewijs B (voor de auto) heeft, mag met een lichte motorfiets (klasse A1, tot 125cc) rijden. Je hoeft daarvoor geen les te volgen of een apart examen af te leggen, al is dat wel aan te raden. Bovendien mag je enkel in België rijden zonder apart rijbewijs.

11. Mag je deze fietser links inhalen? © VAB. • Neen, op een verhoogde inrichting is links inhalen verboden, ook bij een fietser. (52 procent)

• Ja, op een verhoogde inrichting mag je een fietser inhalen. (48 procent)



Op verhoogde inrichtingen, die aangeduid zijn door het juiste verkeersbord zoals op de foto, mag je niemand inhalen, zelfs geen fietser.

12. Welke bewering klopt? • Binnen de vijf meter voor en na een zebrapad mag je op de rijbaan niet parkeren. (52 procent)

• Je mag op minder dan vijf meter voor een zebrapad niet op de rijbaan stilstaan of parkeren. (36 procent)

• Op minder dan vijf meter voor een zebrapad mag je op de gelijkgrondse berm enkel stilstaan. (12 procent)



Een stilstand- en parkeerverbod geldt enkel vijf meter vóór een zebrapad, en niet vijf meter erna. De redenering is dat auto's voor een zebrapad andere bestuurders hinderen, die op die manier voetgangers niet goed zien aankomen. Achter het zebrapad stelt dat probleem zich niet.

13. Waar plaats je de gevarendriehoek als je pech hebt op de autosnelweg? • 100 meter voor je voertuig. (51 procent)

• 30 meter voor je voertuig. (25 procent)

• 50 meter voor je voertuig. (24 procent)



Door de hoge snelheid op de autosnelweg moet je je gevarendriehoek op voldoende afstand van je auto zetten, zodat andere bestuurders op tijd gewaarschuwd worden. Vergeet je fluovestje niet aan te doen als je je te voet op de snelweg begeeft (en wandel best achter de vangrail).

14. Als voetganger moet je verplicht het zebrapad gebruiken om over te steken als dat binnen welke afstand ligt? • 50 meter. (27 procent)

• 30 meter. (49 procent)

• 15 meter. (24 procent)



Wil je oversteken en ligt het zebrapad verder dan 30 meter, dan ben je niet verplicht het te gebruiken, maar heb je ook geen voorrang.