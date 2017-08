Rode Kruis herenigde vorig jaar meer dan tachtig vermisten met hun familie

Bewerkt door: aja

Het Rode Kruis is er via hun dienst Tracing in geslaagd om vorig jaar 159 vermisten te lokaliseren. 83 daarvan werden herenigd met hun familie. Dat deelt de organisatie mee naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vermisten (30 augustus).