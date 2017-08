E313 in Tessenderlo volledig dicht wegens politieoperatie, DOVO ter plaatse

Bewerkt door: mvdb

29/08/17 - 15u28 Bron: Belga

Vermeid #E313 in Beringen. Afgesloten wegens gerechtelijk actie. DOVO net gepasseerd pic.twitter.com/tYCiQBeJaI — Stijn (@njits36) August 29, 2017

De E313 is sinds iets voor 15 uur ter hoogte van Tessenderlo afgesloten voor verkeer in beide richtingen door de wegpolitie voor een politieoperatie. Op een foto op Twitter is te zien dat ook de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse is. Er is sprake van een verdacht pakket dat aangetroffen is op de pechstrook.