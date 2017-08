Dimitri Vegas & Like Mike brengen de madness opnieuw naar het Sportpaleis

SVG

29/08/17 - 15u05 Bron: Eigen berichtgeving

Dimitri Vegas & Like Mike op Tomorrowland. © James Arthur.

Dit najaar staan Dimitri Vegas & Like Mike maar liefst vier keer in het Sportpaleis met hun nieuwe concertreeks 'Bringing the Madness: Reflections'. De ticketverkoop voor de concerten start aanstaande dinsdag voor het grote publiek, maar trouwe fans kunnen op maandag al hun ticket bemachtigen.

Voor de fans van Dimitri Vegas & Like Mike is het alvast uitkijken naar het najaar. Dat staat in het teken van de nieuwe concertreeks 'Bringing the Madness: Reflections'. Maar liefst vier avonden zullen de broers in het Sportpaleis te zien zijn, op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 december. Het is al het vijfde jaar op rij dat de DJ's de kerstvakantie intzetten met een stevig feestje.



Het DJ-duo werkt momenteel een drukke zomer af. Op het tourschema stonden onder meer shows in de VS, Brazilië, Mexico, Europa en Azië, naast een hele reeks zomerfestivals, waaronder twee weekends Tomorrowland. Wie deze zomer op Ibiza vertoefde, kon de broers zelfs elke dinsdag aan het werk zien tijdens hun 'Garden of Madness' in club Ushuaïa.



Tickets voor de vier concerten zijn beschikbaar vanaf dinsdag 5 september om 10 uur. Trouwe fans kunnen echter al op maandag tickets bemachtigen voor de concerten via een exclusieve presale, die om 9 uur 's ochtends van start gaat.



Aanstaande vrijdag spelen Dimitri Vegas & Like Mike nog een thuisconcert in Willebroek voor de Willebroekenaars.