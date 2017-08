Dader vluchtmisdrijf huilt tijdens zitting

Door: redactie

De 18-jarige bestuurde, die vorige week het ongeval met twee liftende tienermeisjes veroorzaakte in Oostende en daarna wegvluchtte, heeft zitten huilen tijdens de zitting van de raadkamer vanmorgen. Maar de voorzitter had geen medelijden met hem: zijn aanhouding is met een maand verlengd. De jongeman reed met een gestolen auto op wegwerkzaamheden, twee vrienden en twee lifters raakten zwaargewond. Maar hij keek niet naar hen om en vluchtte. De advocaat van Pierre B. vraagt de vrijlating van zijn cliënt, maar de raadkamer van Brugge heeft daar geen oren naar. De jongeman van achttien jaar blijft een maand langer in de gevangenis. Vlak voor deze beslissing wordt hij emotioneel. Pierre B. was op de vlucht voor de politie. Hij reed met een gestolen auto en had geen rijbewijs. Bij hem zaten ook twee meisjes van vijftien jaar die hij net een lift had gegeven en nog twee vrienden. De slachtoffers zullen lang moeten revalideren. Pierre B. keek niet naar hen om, de politie vond hem pas vier dagen later in Bergen in de provincie Henegouwen. Ook de vrienden, die hem tijdens zijn vlucht onderdak gaven, riskeren een straf.