In Frankrijk is de politie op zoek naar een meisje van negen jaar oud dat verdwenen is tijdens een trouwfeest zaterdag in Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Speurders gaan ervan uit dat het meisje is ontvoerd. De zoekacties rond de feestzaal hebben voorlopig niets opgeleverd. Speurhonden hebben het spoor van het meisje wel kunnen herkennen, maar het stopt aan het parkeerterrein.