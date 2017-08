Bekijk je hele carrière op deze website

Door: redactie

De overheid heeft een website ontwikkeld waarop je je hele loopbaan in één keer kan bekijken: mycareer.be. Je ziet waar je gewerkt hebt, hoeveel je verdient en hoeveel pensioen je opbouwt. Als je die gegevens nodig had, dan moest je daar vroeger voor te rade gaan bij verschillende instanties. Nu is alles dus te vinden op één website. Het is alvast veel gemakkelijker: op één site zien wanneer je waar hebt gewerkt. Zeker als je documenten nodig heeft of als je van werk wil veranderen. Je kan de site ook gebruiken om je verdere loopbaan te plannen. Zonder je identiteitskaart en pincode kan je niet op de site en kan dus niemand anders aan je gegevens.