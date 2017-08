Man kritiek na ongeval met tractor

Frank Eeckhout

Brakel Een man is vanochtend in Brakel zwaargewond geraakt bij een ongeval met zijn tractor.

De man reed er de Berendries naar beneden en merkte dat de remmen van zijn landbouwvoertuig niet werkten. Hij probeerde een helling op te rijden in de hoop vaart te minderen, maar kantelde. De vijftiger kwam daarbij klem te zitten onder de tractor.



Omwonenden snelden ter hulp. Een verpleegster diende de man de eerste zorgen toe waarna hij met een ambulance in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem.