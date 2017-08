Aanschuiven op E40 richting kust door ongevallen

MVDB

29/08/17 - 12u31 Bron: VTM Nieuws

© rv.

Wetteren - Nevele Door een botsing is het momenteel 50 minuten aanschuiven op de E40 richting kust ter hoogte van Wetteren, meldt VTM Nieuws. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum staat er momenteel zo'n 15 kilometer file.

De file ontstond na een aanrijding tussen twee personenwagens. De linkerrijstrook is versperd. De takelwerkzaamheden zijn inmiddels afgehandeld



Verderop op de E40 is ook in Nevele een ongeval gebeurd. Er staat momenteel een file. De midden- en linkerrijstrook zijn versperd.