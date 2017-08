Harde kern Club Brugge wil daders vechtfilmpje zelf aanpakken: politie roept op tot kalmte

Mathias Mariën

Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer onder meer trappen moest incasseren, zelfs na hij op de grond is gegooid. © rv.

Brugge De politie van Brugge is niet opgezet met de geplande initiatieven om de daders van het vechtfilmpje dat recent opdook op sociale media eigenhandig aan te pakken. Gisteravond trokken al enkele leden van de harde kern van Club Brugge naar het Brugse station.

Korpschef Dirk Van Nuffel roept op tot kalmte en vraagt om het speurwerk en eventuele bestraffing over te laten aan politie en parket. "Geweld oplossen met geweld is not done. Een oplossing op lange termijn is het al zeker niet", zegt Van Nuffel.



Op sociale media duiken heel wat oproepen op om de daders van de vechtpartij aan het Brugse Concertgebouw persoonlijk aan te pakken. Dat gaat van onschuldige opmerkingen tot concrete afspraken om aan hun woning post te vatten.



Station

Gisteravond nog vatte de harde kern van Club Brugge post aan het station om enkele van de minderjarige daders te wijzen op hun manieren. Geweld kwam daar niet bij te pas. De politie roept nu toch op om kalm te blijven en zelf niks te ondernemen. "Het onderzoek zal grondig gevoerd worden. Geweld oplossen met geweld heeft geen enkele zin", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.