CD&V wil megabordeel in Brussel naar Antwerps model

29/08/17 - 11u59 Bron: Het Nieuwsblad

CD&V Brussel wil in de hoofdstad een megabordeel neerpoten, naar het voorbeeld van Villa Tinto in Antwerpen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Daarmee gaat de partij lijnrecht in tegen Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Die wil de prostituees weg uit zijn stad. Geen gedoogbeleid, wel boetes.

"Denken dat je prostitutie zomaar kan uitroeien, dat is struisvogelpolitiek", zegt de Brussels staatssecretaris Bianca Debaets in de krant. "Het probleem bestaat, en dus moet je er iets aan doen. Een megabordeel bijvoorbeeld. Beter zoiets dan de ellende die er nu heerst."



Daarom ging Debaets gisteren op bezoek in Villa Tinto, het megabordeel in het Antwerpse Schipperskwartier. Villa Tinto beslaat er een paar straten en telt ongeveer vijftig vitrines. Voor de vrouwen is het bovendien een veiliger alternatief. Zo is het gebouw bijvoorbeeld uitgerust met een politie-antenne.



Een veel beter alternatief dan het non-beleid in Brussel, aldus Debaets. In Brussel is sinds vorige week een nieuw politiereglement van kracht dat zowel prostituees als hun klanten viseert. Burgemeester Philippe Close (PS) maakt er geen geheim van dat hij de prostitutie in de Alhambrawijk wil "uitroeien". "De bewoners in die wijk moeten weer veilig en gerust kunnen leven", klinkt het.