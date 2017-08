Mededader van dodelijke steekpartij schendt al voor vierde keer zijn voorwaarden, raadkamer laat hem opnieuw vrij

Siebe De Voogt

29/08/17 - 11u18 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Witte mars in Brugge om de dood van Mikey Peeters in 2014 te herdenken. © belga.

De Brugse raadkamer heeft Steven V.G. opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden. "Voorwaarden mogen geen voorbestraffing zijn", reageert één van zijn advocaten. "We zijn nu drie jaar en drie maanden verder. Het wordt tijd dat het dossier doorverwezen wordt naar de rechtbank." Het parket van Brugge kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer.

Vrijdag 30 mei 2014 rond vijf uur 's morgens kreeg Mikey Peeters (19) het aan de stok met twee andere jonge mannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Eén dag later gaf de 23-jarige Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B., die de fatale steken zou hebben toegebracht, is nog steeds voortvluchtig.



In de loop van het onderzoek werd Steven V.G. in totaal al vier keer vrijgelaten. De eerste keer liep hij tegen de lamp toen hij 's nachts sigaretten ging kopen, maar hij werd ook al eens terug aangehouden na een ongeval onder invloed van alcohol. Op 3 januari 2017 besliste de KI in Gent om hem opnieuw onder voorwaarden vrij te laten. De verdachte moest onder andere een avondklok respecteren en mocht geen alcohol meer drinken.



Vorige week werd V.G. toch opnieuw betrapt op een terras in Leuven. De onderzoeksrechter besliste om hem opnieuw aan te houden. "We willen vooral dat de zaak eindelijk eens kan behandeld worden. Het dossier hangt al meer dan drie jaar als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd", aldus meester Jean-Marie de Meester. De verdediging benadrukt ook dat de verdachte zelf geen messteken uitdeelde. Vandaag liet de raadkamer hem opnieuw vrij onder voorwaarden.



Suleyman B., de man die de messteken zou hebben uitgedeeld, vluchtte weg naar Tsjetsjenië en kon op vandaag nog steeds niet gevat worden. Wanneer het proces rond de moord kan plaatsvinden, is nog niet duidelijk.