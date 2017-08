60-jarige vrouw opgepakt voor brandstichtingen in Oostende

Jelle Houwen

29/08/17 - 11u19 Bron: Eigen berichtgeving

Brandsporen op de plek waar afgelopen nacht een Volkswagen Golf uitbrandde. © Jelle Houwen.

In Oostende zijn al weken een of meerdere brandstichters actief en die sloegen afgelopen nacht vier keer toe. Op de parking in de Oesterbankstraat werd om 4.30 uur een Volkswagen Golf in brand gestoken. Buurtbewoners hoorden knallen en zagen de auto in een mum van tijd in een vuurtoorts veranderen. De brandweer kwam ter plaatste en bluste het vuur maar de wagen was toen al volledig uitgebrand. Een 60-jarige vrouw is afgelopen nacht opgepakt op verdenking van brandstichting.

© Jelle Houwen.

In de buurt werd nog een auto gevonden die gepoogd werd om in brand te steken. Daar waren duidelijke brandsporen te zien maar de poging mislukte en de wagen liep slechts lichte schade op.



Eerder al op de nacht moest de brandweer tussen 1 en 4 uur tweemaal uitrukken voor branden op het Sint-Catharinaplein en de Honoré Borgersstraat. Daar werden telkens ijzeren vuilnisbakken in brand gestoken. De vuren waren snel onder controle maar ook die vuilnisbakken brandden uit.



Omdat het viermaal om brandstichting ging werd geen risico genomen toen om 5 uur alweer brand uitbrak, deze keer in een autogarage langs de Torhoutsesteenweg. Daar schoot een hogedrukreiniger in brand die stond opgesteld vlak naast de poort aan de zijkant. Om niks uit te sluiten werd ook daar een branddeskundige aangesteld. Daar bleek het wel om een accidentele oorzaak te gaan door een kortsluiting.



Hazegras

Het geeft wel aan dat men in Oostende op zijn hoede is, nu er al een tweetal maanden verschillende brandstichtingen zijn geweest. Daarvan waren er diverse in de wijk het Hazegras, waar afgelopen nacht ook de auto's in brand werden gestoken. Deze zomer werd er al drie keer brand gesticht in inkomhallen van appartementsgebouwen in de wijk.

Telkens werd met papier enkele brievenbussen in brand gestoken en vatte ook de parlofoon vuur. En op het Mijnplein in Oostende werd twee weken geleden al tweemaal brand gesticht in een garagebox.



Een verdachte zit daarvan in de cel, maar hij ontkent elke betrokkenheid. Ook de zware dubbele brandstichting in de oude Vercaemerschool van april is nog niet opgelost. Het parket en de politie zijn volop bezig met alle brandstichtingen.