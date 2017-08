Waal (18) die vluchtte na zware crash met liftende meisjes maand langer in cel

Siebe De Voogt

29/08/17 - 11u02

© Bart Boterman.

Oostende De jonge Waal die vorige week maandag wegvluchtte na een zware crash in Oostende, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer zonet beslist.

Pierre B. (18) zou volgens zijn advocaat erg emotioneel gereageerd hebben tijdens de zitting. "Hij heeft enkele tranen gelaten: het ultieme bewijs van zijn schuldbesef"", zegt Jelle Dejaegher.



"De raadkamer heeft de aanhouding van mijn cliënt verlengd om de herkomst van de wagen waarmee het ongeval gebeurde nog verder te onderzoeken." De Peugeot 207 bleek gestolen te zijn in de streek rond Valenciennes, maar Pierre B. beweert zelf dat hij de wagen de dag voor het ongeval kocht in een zigeunerkamp.



160 km/uur

Maandagnacht vluchtte B. in de auto weg van een politiecontrole in Oostende. In de wagen zaten op dat moment twee van zijn minderjarige vrienden en twee Vlaamse meisjes die even voordien een lift hadden gevraagd. Aan een snelheid van 160 km/uur crashte de jongeman bij wegenwerken. B. liet zijn vier zwaargewonde passagiers aan hun lot over en vluchtte weg. In het station van Oostende nam hij de trein richting Brussel.



Daar stapte hij over op de trein naar Bergen, waar hij zich een ganse week zou schuilgehouden hebben op z'n studentenkot en bij vrienden. De verdediging overweegt in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer.