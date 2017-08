Politieke bocht: cdH sluit samenwerking met N-VA niet langer uit

SPS

29/08/17 - 08u28 Bron: Belga

Maxime Prévot. © belga.

CdH sluit samenwerking met N-VA niet langer uit. Waals viceminister-president Maxime Prévot verklaarde op de zomeruniversiteit van Ceder, de studiedienst van CD&V, dat samenwerking met N-VA in de toekomst geen probleem hoeft te zijn, schrijft De Standaard.

Waals fractieleider Dimitri Fourny beaamt dat "als de N-VA geen stappen meer zet naar de verdere ontmanteling van het land, dan moet je met die partij kunnen praten".



Voor het cdH is dit een enorme politiek bocht. Tot nu werd de N-VA door de partij afgebrand omdat ze gaat voor confederalisme en in haar statuten de onafhankelijkheid van Vlaanderen en de facto het einde van België heeft staan. Partijkopstuk Francis Delpérée noemde de N-VA in aanloop naar de verkiezingen van 2014 zelfs racistisch. Hij kreeg toen volmondig de steun van partijvoorzitter Benoît Lutgen.