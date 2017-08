80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden

jv

Er zijn vorig jaar 29.233 inbreuken vastgesteld wegens onverzekerd rijden. Dat zijn er 80 per dag. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Veli Yüksel heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Minister Koen Geens (Justitie) en Bellot (Mobiliteit) zijn van plan onverzekerd rijden in de toekomst strenger aan te pakken.

Wie met een gemotoriseerd voertuig op de baan gaat, moet verzekerd zijn. Sommige bestuurders lappen die verplichting aan hun laars of vergeten hun verzekering te vernieuwen.



In 2016 zijn er 29.233 mensen betrapt op onverzekerd rijden. Dat zijn er minder dan de 31.426 gevallen in 2014 en de 29.743 inbreuken in 2015. "Maar 80 inbreuken per dag is nog altijd veel te hoog", zegt CD&V Kamerlid Veli Yüksel.



"De meeste overtredingen worden begaan door de leeftijdscategorie 25-34-jarigen, maar vaak rijden ook -18-jarigen zonder verzekering", aldus Yüksel.



Onverzekerd rijden kan zware financiële gevolgen hebben voor de aansprakelijke bestuurder. "Bovendien jagen ze de premie de hoogte in van degenen die wel verzekerd zijn", zegt Yüksel. Wanneer een onverzekerde bestuurder een ongeval veroorzaakt, komt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen. Dat fonds keert een vergoeding uit aan de slachtoffers. Nadien probeert het fonds het geld terug te vorderen. Vorig jaar keerde het Gemeenschappelijk Waarborgfonds 14,9 miljoen euro aan vergoedingen uit. In 2014 was dat nog bijna 17 miljoen euro.



Op onverzekerd rijden staan ook zware straffen, gaande van een geldboete tot een rijverbod en in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Volgens Yüksel zal het rijden zonder verzekering in het najaar harder worden aangepakt. Ministers van Justitie en Mobiliteit, Koen Geens en François Bellot, werken aan een wetsontwerp waarbij niet-verzekering toegevoegd zal worden aan de bestaande recidiveregeling. Bestuurders die in een periode van 3 jaar 2 zware verkeerovertredingen begaan, krijgen een rijverbod van ten minste 3 maanden en moeten hun rijexamens opnieuw afleggen.