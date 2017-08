Leuvense Open Vld-raadsleden schenken zitpenning aan MS-liga

kv

29/08/17

Rik Daems, Open Vld Leuven © belga.

De drie Leuvense Open Vld-raadsleden schenken hun zitpenning van de gemeenteraad maandagavond aan de MS-liga. Aanleiding was de eerste editie 'Leive Vloms', het schlagerfestival dat de vzw Oude Markt op 4 augustus op dit plein organiseerde, ten voordele van deze organisatie. Dat heeft gemeenteraadslid Rik Daems tijdens de raadszitting aangekondigd en hij riep de andere raadsleden hetzelfde te doen.

'Leive Vloms' was het eerste schlagerfestival ooit op de Oude Markt en lokte met figuren als Laura Lynn, de Romeo's en Luc Steeno ee duizendtal bezoekers. De opbrengst ging uit naar de MS-liga, een ziekte waarmee voormalig cafébaas Jan Heremans momenteel geconfronteerd wordt. De opbrengst van het festival is echter niet gekend.



Daems riep tijdens de gemeenteraad op om dit nieuwe festival omwille van het grote succes en media-aandacht die het kreeg, tijdens de tweede editie volgend jaar logistiek meer te ondersteunen. Schepen Dirk Vansina (CD&V), bevoegd voor feestelijkheden, bevestigde dat het stadsbestuur bereid is dit te doen.



De gratis dienstverlening voor politieke partijen staat dan weer op losse schroeven. Nadat oppositiepartij N-VA met een voorstel kwam om de gratis dienstverlening aan partijen stop te zetten, heeft burgemeester Louis Tobback (sp.a) ervoor gepleit om partijen te laten betalen voor stadsmateriaal tot aan de lokale verkiezingen van 2018. "Het is niet omdat ik het niet koosjer vind. Ik vind dat alle partijen ermee moeten rekening houden dat er op kapers op de kust kunnen komen die dit zouden misbruiken", aldus Tobback.