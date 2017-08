Groen blaast kartel met sp.a op in Sint-Niklaas

Joris Vergauwen

29/08/17 - 00u09

Eind december 2016 kondigen sp.a en Groen nog aan om opnieuw in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te gaan. Vandaag, acht maanden later, blaast Groen het kartel op. © Joris Vergauwen.

In Sint-Niklaas blaast Groen het kartel met sp.a op. Groen trekt met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Elf jaar lang vormden sp.a en Groen een kartel, waarmee ze in 2006 en in 2012 samen naar de kiezer stapten. Dat was ook in oktober 2018 de bedoeling, want dat engagement maakten beide partijen in december 2016 nog bekend. Maar acht maanden later en op dertien maanden van de gemeenteraadsverkiezingen wisselt Groen het geweer van schouder.



Groen stapt uit het kartel met sp.a uit onvrede met de aanpak van enkele dossiers, zoals de sluiting van de veelbesproken asbeststortplaats in Sint-Niklaas. Bij de verkiezingen in 2012 haalde het kartel sp.a-Groen 12.215 stemmen (25,7 procent). Dat waren er 1.331 minder dan N-VA, dat met 28,5 procent de grootste werd in Sint-Niklaas en dus de burgemeester mocht leveren. Het Sint-Niklase sp.a-partijbestuur, dat verbijsterd was over de onverwachte beslissing van Groen, hield gisterenavond om 22.30 uur nog spoedoverleg.