28/08/17

In ACV-kantoren op verschillende plaatsen in ons land is de dood herdacht van Sara Van Passel, de vrouw die vorige week is doodgeschoten achter het vakbondsloket in Diest. Haar collega's bij het ACV brandden een kaars, en hielden een minuut stilte. Ze krijgen nu ook psychologische begeleiding.