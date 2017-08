Door: redactie

In Lokeren start het nieuwe schooljaar in de middelbare scholen pas volgende maandag, op 4 september. Het is de enige stad waar de scholen dat samen hebben beslist. Omdat moslims op 1 september het offerfeest vieren, zullen veel leerlingen afwezig zijn.