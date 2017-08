Door: redactie

In Hasselt komt er een nieuwe woontoren met een leeftijdslimiet voor de bewoners. Wie in de Kapertoren wil wonen, moet jonger zijn dan 32 jaar. "Leeftijdsdiscriminatie is in dit geval een goed idee", zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. "Elke poging om kwetsbare groepen sociaal en financieel te ondersteunen, is een goede zaak."