"Landuyt, stop fuck my wife": Brugse burgemeester slachtoffer van graffiti-aanval

Sven Spoormakers

28/08/17 - 18u19

© Jan Van Maele - Benny Proot.

'Renaat, stop fuck my wife'. Die vuurrode graffitiletters stonden vanochtend op het huis van Brugs burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Op zijn tweede woning was de boodschap nòg explicieter: 'Hier poept Landuyt'. «Geen flauw idee waar dit over gaat: ik ben al 33 jaar gelukkig getrouwd», reageerde hij.

© Jan Van Maele.

Klokslag zeven uur kreeg Renaat Landuyt (sp.a) telefoon: 'Burgemeester, uw gevel is beklad'. In vuurrode letters stond er een niet mis te verstane boodschap: 'Renaat, stop fuck my wife'. De burgemeester schoot meteen in actie, en probeerde met witte verf en kwast zijn gevel in het Brugse centrum te fatsoeneren. Niet veel later vroegen wij Landuyt om een eerste reactie. Hij verklaarde, toen een deel van de boodschap al overschilderd was, dat er niet 'wife' maar 'way' stond en legde het uit als een vandalenstreek van mensen die boos waren omwille van al te druk busverkeer in de kleine straatjes in het stadscentrum - iets waar de dagen voordien commotie over was in Brugge.



Case closed? Toch niet. De witte verf op zijn gevel was nog niet helemaal droog, of er kwam een tweede telefoon, dit keer van de buren van de tweede woning van Landuyt langs de Gistelsesteenweg - waar het archief van zijn advocatenkantoor gevestigd is. Daar stond nog eens dezelfde boodschap in dezelfde rode graffiti, met daarbij het wel zeer expliciete 'Hier poept Landuyt' op de rolluiken. De burgemeester kon dus niet anders dan zijn eerdere verklaring over bewoners die boos zijn over bussen in de stad herroepen.



