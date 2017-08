Man deelde XTC uit in ruil voor drank, tickets en reisjes

EB

28/08/17 - 18u14 Bron: Belga

De Antwerpse strafrechter heeft Faycal E.B. (25) uit Mechelen veroordeeld tot achttien maanden cel en 8.000 euro boete, beiden met uitstel, voor de invoer, de handel en het bezit van XTC. Het uitstel werd wel gekoppeld aan de nodige voorwaarden.

De beklaagde werd op 20 mei betrapt met 1.010 XTC-tabletten in zijn wagen tijdens een drugsactie in Brasschaat. Hij zei dat hij de pillen in Nederland gekocht had. Ze waren grotendeels bedoeld voor eigen gebruik, maar ook om uit te delen aan zijn vrienden in ruil voor drank, inkomkaarten of reisjes.



Faycal E.B. werd in 2012 al veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving. De beklaagde benadrukte tijdens de behandeling van de zaak dat hij nu clean is en staafde dat met een negatieve drugstest van 16 augustus.



De rechtbank legde hem een straf met uitstel op, gekoppeld aan de voorwaarden dat hij geen drugs meer gebruikt en een behandeling volgt.