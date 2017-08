Fietsende Albanees krijgt 2 jaar cel voor inbraken op schepen in Antwerpse haven

EB

28/08/17

De Antwerpse strafrechter heeft Arben S. (35) veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij op vier schepen had ingebroken. De Albanees deinsde er ook niet voor terug om geweld te gebruiken, wanneer hij door de bemanning betrapt werd. Hij sloeg meestal met zijn fiets op de vlucht.

Arben S. had op 24 april 2015 ingebroken in een kajuit op een zeeschip in de Antwerpse haven. Hij stal 60 pond en een horloge. Toen de kapitein hem betrapte, ontstond er een schermutseling. De beklaagde slaagde erin zich te bevrijden en maakte zich uit de voeten.



Op 7 augustus 2015 sloeg hij op een ander schip toe. De bemanning zag hem van boord gaan en trof een kajuit met opengebroken deur aan. Uit de kluis was 6.600 euro verdwenen. Drie maanden later werd hij opnieuw betrapt. Hij bedreigde de bemanning met een zakmes en uitte bedreigingen. De beklaagde droop zonder buit af.



Op 27 juni 2017 kon hij na de diefstal van een gsm uit een kajuit gevat worden. Hij werd agressief en gedroeg zich weerspannig bij zijn arrestatie. Arben S. werd door verschillende bemanningsleden herkend als de dader van de diefstallen. Hij ontkende de meeste feiten, maar de rechtbank vond zijn schuld bewezen.