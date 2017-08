Heeft Vlaanderen al gestemd voor de Top 2000 van Joe?

Door: redactie

28/08/17 - 17u15 Bron: vtmnieuws.be

video

Op vrijdag 25 augustus werd de officiële aftrap gegeven voor de Top 2000-stemming van Joe. Joe-dj's Alexandra & Carl, Tess & Jan en Raf & Rani presenteerde de Top 2000 Kick Off met de 100 beste platen uit de Top 2000 van vorig jaar. Om na te gaan of heel Vlaanderen wel aan het stemmen is, trokken de Joe-duo's erop uit om de proef op de som te nemen. En dat had niet iedereen zien aankomen... Stemmen voor de Top 2000 kan tot en met 1 oktober 2017 op joe.be. Het resultaat hoor je vanaf 2 oktober 2017 in de Top 2000 op Joe.