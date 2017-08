Roma kamperen al 3 weken vlakbij Ninoofsepoort Brussel

Bewerkt door: mvdb

28/08/17 - 17u32 Bron: Belga

© Marc Baert.

Vlakbij de Ninoofsepoort in Brussel kampeert een groep Roma in hachelijke omstandigheden. Dat meldt de Brusselse burgemeester Philippe Close, die zo een bericht van de RTBF bevestigt.

De sociale diensten van de stad, begeleid door medewerkers van de vzw Bravvo en politieagenten, zijn ter plaatse gegaan om de situatie te bekijken. Maandagnamiddag kwamen ook de mobiele teams van Samusocial ter plaatse.



Het kamp bestaat uit tenten en uit allerlei afval samengestelde schuilplaatsen, en bevindt zich achter een werf, waardoor het niet zichtbaar is voor voorbijgangers. Een twintigtal personen, afkomstig uit Roemenië, woont er. Onder hen drie minderjarigen: onder meer een baby van nog geen jaar oud.



Enkele Roma die nu hun toevlucht gezocht hebben aan de Ninoofsepoort verbleven deze winter bij Samusocial, aldus Samusocial-woordvoerster Marie-Anne Robberecht. "Het spreekt voor zich dat we ze nu verwelkomen als ze dat wensen", aldus Robberecht. "Men vermoedt echter dat ze dat nu niet willen omdat het niet koud is en het risico hun kamp te verlaten niet willen nemen."



De Roma verblijven er al zeker drie weken, aldus nog Samusocial. Het mobiel team van Samusocial dat ter plaatse ging oordeelde dat er geen dringende nood is aan voeding of dekens.