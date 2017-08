Bijna 3.500 65-plussers zagen af van pensioen en blijven aan het werk

EB

28/08/17 - 16u53 Bron: Belga

© thinkstock.

Ons land telt 3.479 65-plussers die als werknemer, zelfstandige of ambtenaar hun pensioen niet hebben aangevraagd en hun beroepsloopbaan hebben verdergezet.

Van de 3.479 65-plussers die ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hun beroepsloopbaan verderzetten, hebben er 1.188 hun 70ste verjaardag al gevierd. 834 betrokkenen zijn 65 jaar oud, 543 zijn 66 jaar oud, 414 67 jaar, 296 68 jaar en 204 69 jaar. De grootste groep is woonachtig in Vlaanderen (2.057), gevolgd door Wallonië (1.048) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (374).



Een en ander blijkt uit het antwoord van minister Daniel Bacquelaine, bevoegd voor pensioenen, in antwoord op een schriftelijke vraag van senator Guy D'haeseleer (VB). Bacquelaine baseert zich hierbij op gegevens van de Federale Pensioendienst (FDP).