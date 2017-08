"Bouwaanvraag voor moskee" veroorzaakt opschudding in dorp De Croo

Ronny De Coster

28/08/17 - 16u41

Michelbeke Opschudding afgelopen weekend in de wijk Hovendaal in Michelbeke (Brakel). Daar staat op een perceel grond een gele affiche met een bouwaanvraag voor een "Mohammedaans gebedshuis". De aanvrager is Sheikh Mansour bin Dasjir al Bitke uit Dubai, zo laat het aanvraagbord geloven. Ze blijkt het werk te zijn van een kunstenaar.

"Ik word al de hele dag overstelpt met telefoontjes van ongeruste bewoners van de Hovendaal met de vraag of het waar is dat daar een moskee komt", vertelde waarnemend burgemeeser Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) zaterdag. "Hoewel het zo lijkt, is dit geen echte bouwaanvraag. Er is bij de gemeente helemaal geen aanvraag ingediend voor een gebedshuis", stelt de burgemeester de opgeschrikte Michelbekenaren gerust. "Ik was er zelf niet van op de hoogte, maar dit bord blijkt het werk te zijn van kunstenaar Leo Copers, die deelneemt aan het project Kunst en Zwalm, waarbij op verschillende plaatsen in Brakel en Zwalm kunstwerken zijn opgesteld. Dit is er dus eentje van. De kunstenaar die dit bord plaatste, wou met iets kleins een grote impact veroorzaken en vooral die kunstenroute in the picture krijgen. Dat is hem alvast heel goed gelukt", bedenkt Devleeschouwer.