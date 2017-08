ACV-personeel herdenkt neergeschoten bediende

EB

video De in Diest neergeschoten ACV-bediende Sara Van Passel is vanmiddag om 12 uur door het personeel van ACV in verschillende dienstencentra van de organisatie herdacht. De christelijke vakbond betuigde het medeleven van de vakbondsleden aan de familie en nabestaanden van het slachtoffer en aan haar directe collega's.

Precies een week geleden werd de vrouw neergeschoten in het dienstencenrum van ACV door een man die haar niet kende. De dader is opgepakt, heeft de feiten bekend en is in verdenking gesteld voor moord.



"Sara was een warme en lieve vrouw en een bijzonder toegewijde collega. Gedreven in haar werk, geëngageerd en ze benaderde mensen altijd op een positieve manier", zegt David Vanbellinghen van de informatiedienst van het ACV.



Sinds de laatste sociale verkiezingen was Sara Van Passel actief lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. "ACV veroordeeelt deze daad van zinloos geweld en doet er alles aan om de familie en de collega's in deze extreem moeilijke omstandigheden te ondersteunen", klinkt het in een persbericht.



Binnen het ACV wordt, in overleg met de vertegenwoordigers van het personeel, ook bekeken welke bijkomende stappen moeten genomen worden om herhaling van dergelijk drama te voorkomen.