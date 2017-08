Verdachte ontsnapt uit Mechelse politiecel, maar wordt weer ingerekend

Bewerkt door: HA

28/08/17 - 14u49 Bron: Belga

De gevangene kon ontsnappen uit dit politiebureau in Mechelen. © Google.

In Mechelen is vorige week een twintigjarige verdachte van een inbraak ontsnapt uit een politiecel en vervolgens ook uit het politiekantoor in de Frederik de Merodestraat. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. De Mechelse politie bevestigt de ontsnapping. De jongeman kon wel twee dagen later opnieuw ingerekend worden.