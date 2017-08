Door: redactie

In Hasselt komt er een nieuwe woontoren met een leeftijdslimiet voor de bewoners. Wie in de Kapertoren wil wonen, moet jonger zijn dan 32 jaar. Vastgoedontwikkelaar Kolmont en de stad Hasselt willen daarmee zorgen voor meer betaalbare appartementen voor jongeren midden in de stad.