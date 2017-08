Door: redactie

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een vechtfilmpje. Op die beelden is te zien hoe een veertienjarige jongen afgelopen vrijdag in elkaar werd geslagen. Het filmpje werd daarna op Instagram gezet, waar nog verschillende andere vechtfilmpjes op te zien waren.