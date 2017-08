Bestuurder bestelwagen overleeft klap op E17 niet

Alexander Haezebroeck

28/08/17

Op de E17 in Deerlijk overleefde de bestuurder van een witte bestelwagen een ongeval niet. De bestuurder reed omstreeks 12 uur achterin in op een file in de richting van Kortrijk die door een eerder ongeval in Harelbeke was ontstaan. De klap was enorm hevig.