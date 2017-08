MR: "Tijd om rond de tafel te zitten zonder PS"

KVDS

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vindt de MR dat het tijd is om rond de tafel te gaan zitten en zich te buigen over de grote dossiers voor de Franse Gemeenschap. Net als cdH zien de Franstalige liberalen een coalitie met de PS niet meer zitten, maar pleiten ze voor een centrumrechtse meerderheid van MR, cdH en DéFI. DéFI-voorzitter Olivier Maingain vindt echter dat cdH en MR moeten stoppen met veto's te stellen tegen de deelname van de PS.

Twee maanden geleden zegde cdH-voorzitter Benoît Lutgen de PS de wacht aan. Het cdH wil nergens meer met de PS regeren. In Wallonië vormde het cdH een nieuwe coalitie met de MR, maar in Brussel en in de Franse Gemeenschap - de deelstaat die onder meer bevoegd is voor onderwijs - ligt de puzzel moeilijker. CdH en MR kijken daar vooral naar DéFI. Lees ook DéFI heeft minstens tachtig voorstellen voor nieuw regeerprogramma Franse Gemeenschap

DéFI eist dat MR zelf schoon schip maakt

"De MR is beschikbaar om te praten over de toekomst van de grote dossiers voor de Franse Gemeenschap", zegt MR-voorzitter Olivier Chastel. "Met het nieuwe schooljaar dat voor de deur staat en gezien de bezorgdheid van de Franstaligen over hun onderwijs, is het van belang klaarheid te scheppen over de toekomst van de Franse Gemeenschap."



Nieuw politiek aanbod

Het is voor Chastel dan ook tijd om rond de tafel te gaan zitten en de belangrijke dossiers aan te snijden, en om de wil om te veranderen te tonen. "De voorzitters van de drie partijen moeten een nieuw politiek aanbod naar voren schuiven".