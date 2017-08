Tankwagen belandt in berm E17 en brandt uit: flinke verkeershinder

Door: Alexander Haezebrouck

28/08/17 - 11u52 Bron: Eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

Harelbeke Er is verkeershinder op de E17 ter hoogte van Kortrijk-Oost. Omstreeks 10.15 uur gebeurde in Harelbeke een ongeval met een vrachtwagen. Iets voor de middag gebeurde er in de file een tweede aanrijding, meldt Peter Bruynincks van het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen met vuil afvalwater reed op de E17 en week van zijn baan af. Hij ramde eerst de hekken van de autosnelweg, op een plaats waar een weg onder de snelweg ligt. Hij belandde in de berm en vloog in brand. Gelukkig vervoerde hij geen brandbare lading. De bestuurder raakte lichtgewond en werd voor controle afgevoerd naar het ziekenhuis.



Wellicht ligt de oorzaak bij een aanrijding met een andere truck. De vrachtwagen raakte ook een andere vrachtwagen en die moest ook worden getakeld. Er is een rijstrook versperd en de takeling zal nog een tijd duren.



In de file die ontstond als gevolg van het eerste ongeval, gebeurde kort voor de middag een tweede aanrijding, net voorbij de afrit Deerlijk. De extra tijd die je er verliest, is daardoor opgelopen tot een halfuur. Bestuurders wordt aangeraden de E17 te vermijden. Wie van Gent naar Kortrijk rijdt, kiest best de E40 tot in Brugge en daarna de E403.