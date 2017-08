Door: redactie

Sandra Bekkari was vanochtend te gast bij Q-ochtendduo Sam&Heidi in het Q-Beach House in Oostende. Ze kwam er vertellen over haar nieuw programma: 'Open Keuken met Sandra Bekkari' dat vanavond start op VTM. Sam De Bruyn maakte van de gelegenheid gebruik om zijn collega Heidi Van Tielen en Sandra een ontbijtje voor hem te laten maken met dezelfde ingrediënten. Wie maakte uiteindelijk het lekkerste ontbijt?