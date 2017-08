Gents burgemeester hervat vroeger dan voorzien het werk na zware hartoperatie

FT

28/08/17 - 11u31 Bron: Belga

Gents burgemeester Daniël Termont verscheen dit weekend op het trouwfeest van schepen Christophe Peeters en neemt zijn job als burgervader vanaf volgende week opnieuw op. © Didier Verbaere.

Burgemeester van Gent, Daniël Termont, hervat vroeger dan voorzien het werk na de zware hartoperatie die hij in juli onderging. Op 7 september maakt Termont zijn eerste publieke optreden.

"Hij is voldoende hersteld en zal als voorzitter van de brandweerzone Gent Centrum een toespraak houden bij de opening van een nieuwe brandweerpost in Melle", klinkt het.



De 64-jarige Termont moest begin juli onverwacht onder het mes na hartklachten. Hij onderging een zware overbruggingsoperatie en kreeg drie maanden rust voorgeschreven, maar zal dus vroeger dan gepland het werk hervatten. Het herstel is ondertussen genoeg gevorderd om zijn functie bij officiële plechtigheden weer op te nemen. Zo zal hij volgende week een nieuwe brandweerpost openen in Melle.



De laatste weken vertoonde Termont zich wel al opnieuw in het publiek. Zo liet hij zich opmerken in de Ghelamco Arerna en woonde hij afgelopen weekend het huwelijk bij van schepen Christophe Peeters. De behandelende artsen adviseerden hem echter om zijn functie niet te snel te hervatten.



Termont kreeg twee jaar geleden ook te kampen met gezondheidsproblemen. Toen werd bij de Gentse burgemeester darmkanker vastgesteld, maar waren er geen tekenen van uitzaaiing. Na een chemokuur werd hij eind 2015 volledig genezen verklaard.