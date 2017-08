SVG

Binnenland Een 62-jarige motorrijder is gisteravond om het leven gekomen, nadat hij een zware val had gemaakt in de vallei van de rivier Molignée, tussen Sosoye en Maredsous. Dat meldt het parket van Namen.